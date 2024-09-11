Akhisar'da yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başladı - Son Dakika
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Akhisar'da yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'nde 450 metrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başladı. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirtti.

11.09.2024 18:41  Güncelleme: 20:22
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(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'nde 450 metrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı seferberliğini sürdürüyor. Yağışlı havalarda taşkın sorunu yaşanan yerler tespit edilerek, altyapı projeleri hazırlanıyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesinde de yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı. Mahallede yağmur sularını da toplayacak 450 metrelik hat imalatı yapılıyor.

"Çok uzun zamandır böyle çalışmalara hasrettik"

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür ederek, "Akhisar'da 10 yıldır çok ciddi bir yağmur suyu hattı çalışmaması yapılmamıştı. Bu sebeple, yağışlı havalarda sorun yaşıyorduk. Sağ olsun Başkanımız sorun yaşadığımız mahallelerimizde çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların devamı da gelecek. Çok uzun zamandır böyle çalışmalara hasrettik. Elbirliği içinde, işbirliği içinde Akhisar'ın sorunlarını birer birer çözüyoruz" diye konuştu.

Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak, "Çok büyük sıkıntılar vardı. Özellikle yağmur yağdığı zaman alt katlardaki evlere su basıyordu. Her yağmur yağdığında öğrencilerimiz okullarına ayakları ıslak bir şekilde giriyordu. Hem maddi hem manevi çok büyük zarar vardı. Bu kadar büyük bir yatırımı bizlere sunduğu için başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Akhisar Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ulucami Mahallesi sakinleri çalışmalardan dolayı çok mutlu" dedi.

"Bahçemiz komple su doluyordu"

Yapılan çalışmalardan memnun oldukları ifade eden mahalle sakinleri şöyle konuştu:

Ahmet Oğuzcan, "Çok sıkıntı çekiyorduk. Buralara su doluyordu. Arabalar geçemiyordu, çocuklar geçemiyordu. Şimdi Allah razı olsun Büyükşehir'den. Güzel hizmetler oluyor. Yapanlardan Allah razı olsun. Biz, mahallenin ilk yerleşim alanında olduğumuz için buradan geriye tepen su bizim evlerimize geliyordu. Kış gelmeden önlemler alınıyor. Allah bin kere razı olsun. Başkanımızdan memnunuz."

Mert Gezer, "Mahallemizde yağışlardan sonra su taşkınları oluyordu. Mahallemizin yağmur suyu hattı yapılıyor. Daha sonra yağmur suyu ızgaraları konulacak. Ferdi Başkanıma buradan selamlarımı iletiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Burhan Durmuş, "Biz de burada sıkıntı yaşıyorduk ama asıl sıkıntıyı yaşayan burada öğrencilerdi. İlköğretim okulu var bölgede. İlköğretim olduğu için hep ufak çocuklar gidiyor. Şimdi sorun çözülünce çocuklar çok rahat edecek."

Filiz Akgünay, "Okul içine girilemiyordu. Tahta koyuluyordu. Bahçemiz komple su doluyordu. Yapılan her şeyden çok memnunum. Artık biraz dinlenelim, rahatlayalım. Şuradan çocuk çıkamıyordu. Burası su dolu oluyordu. Yüzüp mü geçecekti çocuklarımız. Eskiden hiç çalışma yoktu ama artık var."

Recep Kocabıyık, "Geçen sene sünnet düğünü yapmıştık. Sünnet yaptığımızda olduğumuz yer komple su doldu. Gelecek olan misafirlerim gelemedi. Misafirler suyun içinden geçemedi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akhisar'da yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başladı - Son Dakika

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