Akıncılar'da 24. Kültür Sanat ve Kavun Festivali - Son Dakika
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Akıncılar'da 24. Kültür Sanat ve Kavun Festivali

Akıncılar\'da 24. Kültür Sanat ve Kavun Festivali

Akıncılar ilçesinde düzenlenen 24. Kültür Sanat ve Kavun Festivali'nde davetlilere 15 ton kavun ikram edildi. Festivalde çeşitli konser programları düzenlendi ve kavun yarışması yapıldı. Belediye Başkanı Murat Sevinç, festivalin başarılı geçtiğini belirterek halka güzel vakitler geçirdiklerini ifade etti.

26.08.2024 13:46
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Akıncılar ilçesinde 24. Kültür Sanat ve Kavun Festivali yapıldı. Festivalde davetlilere 15 ton kavun ikram edildi.

İlçede D-100 kara yolu kenarındaki festival alanında gerçekleşen ve 3 gün süren etkinlikte çeşitli konser programları düzenlendi.

Akıncılar'ın ismine yakışır bir festival düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Murat Sevinç, "Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Kültür Sanat ve Kavun Festivalimiz dolu dolu geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kavun yarışmamızı da düzenlemiş olduk. Jüri üyelerimiz tarafından yapılan değerlendirmede 1. üreteciyle tam altın, 2'ye yarım altın ve 3'üncüye ise çeyrek altın hediye ettik. Kavun ağası yarışmamızda ise 358 bin lira veren Ayten Aydın isimli hemşerimiz, Akıncılar kavun hanım ağası oldu. Güzel etkinliklerle halkımıza güzel vakitler geçirdiğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sevinç, ayrıca kavunun başkentinin Akıncılar olduğunu aktararak, aroması ve tadıyla insanları mest eden Akıncılar kavunundan misafirlere 15 ton ikram edildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Murat Sevinç, Akıncılar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akıncılar'da 24. Kültür Sanat ve Kavun Festivali - Son Dakika

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