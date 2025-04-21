Sivas'ın Akıncılar ilçesinde mahalle fırınlarında onarım çalışması yapıldı.
Akıncılar Belediyesi, İkizyurt Mahallesi'nde bulunan mahalle fırınında onarım çalışması başlattı.
Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, mahalle fırınındaki tamirat çalışmasını inceledi.
Mahalle fırınlarını onararak en kısa sürede halkın hizmetine sunacaklarını belirten Sevinç, çalışmanın ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.
Son Dakika › Güncel › Akıncılar'da Mahalle Fırınları Yenileniyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?