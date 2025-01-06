Akıncılar\'da Taziye Aracı Hizmete Girdi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde taziye aracı hizmete girdi.
Akıncılar Belediyesi, ulaşımda ekonomik ömrünü tamamlayan halk otobüsünü mahalle ve köylerde cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere taziye aracına dönüştürdü.
Taziye aracını tanıtan Belediye Başkanı Murat Sevinç, içerisinde çay ocağı ve oturma alanlarının yer aldığı aracı cenaze sahiplerinin hizmetine sunduklarını belitti.
Sevinç, aracın özellikle kış aylarında kolaylık sağlayacağını ifade etti.
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