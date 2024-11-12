Akkar'da İsrail Hava Saldırısı: 38 Ölü

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AKKAR, 12 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın Akkar vilayetinde İsrail hava saldırılarının ardından enkazda çalışan kurtarma ekipleri, 11 Kasım 2024.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail'in Pazartesi günü Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 38 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Habere göre, İsrail'in Akkar vilayetinin kuzeyindeki Ayn Yakub köyünde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında yerinden edilmiş Lübnan ve Suriye vatandaşlarının da bulunduğu 28 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)