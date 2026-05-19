Akkuyu NGS\'de Sporcuları Ağırladı

19.05.2026 15:10
Mersinli sporcular, Akkuyu NGS sahasında bayram dolayısıyla inşaatı ziyaret etti ve bilgi aldı.

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS sahası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Mersinli sporcuları ağırladı. Sporcular, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyaret kapsamında projenin mevcut ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Sporculardan oluşan heyet, saha ziyaretinde inşaatın farklı noktalarını görme fırsatı buldu. Bu kapsamda, inşaatı süren 2. ve 3. güç üniteleri arasında faaliyet gösteren, yüksek kaldırma kapasitesine sahip paletli vinçlerinden birinin bulunduğu alanı ziyaret eden heyet ayrıca, Akkuyu NGS Eğitim Merkezi'ni de gezdi. Sporcular, Türkiye'nin nükleer santral operatörlerinin mesleki eğitimine yönelik eğitim tesisi olan merkezde, personel yetiştirme süreçleri, ünite kontrol odasının birebir kopyası niteliğindeki tam ölçekli simülatörün çalışma prensipleri ve nükleer santral ekipmanlarının temel işlevleri hakkında bilgi aldı.

Sporcular, inşa halindeki güç ünitelerinin panoramik manzarasına sahip seyir noktasında ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı kaydetti.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, sporcuların bayramını kutlayarak "Spor, Akkuyu NGS çalışanlarının hayatında önemli bir yere sahiptir. Ortak sportif faaliyetler, çalışanların daha hızlı iletişim kurmasına, güçlü ekip ruhu oluşturmasına ve karşılıklı güven ortamını pekiştirmesine katkı sağlar. Şirketimiz bünyesinde kurumsal spor toplulukları aktif şekilde faaliyet göstermekte olup, düzenli olarak en az 15 spor branşında spor organizasyonları gerçekleştirilmektedir. Mersinli genç sporcuların nükleer enerjiye ilgi göstermesinden ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde Akkuyu NGS sahasını ziyaret etmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Bu tarihin, genç nesillerin enerjisini, geleceğe duyulan güveni ve yeni başarılara ulaşma iradesini simgelediğini; Türkiye için taşıdığı özel önemin farkındayız. Profesyonel sporcular ile yüksek teknolojiye dayalı büyük ölçekli bir proje olan nükleer güç santralinde çalışanlar, birçok ortak değeri paylaşır. Spor; sorumluluk bilinci, disiplin, ekip çalışması, karşılıklı destek kültürü ve sürekli gelişim isteği gibi nükleer sektörde de büyük önem taşıyan niteliklerin gelişmesine katkıda bulunur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
