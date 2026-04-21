AKM'de Çocuk Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika
AKM'de Çocuk Sanat Festivali Başlıyor

21.04.2026 12:09
23-26 Nisan'da gerçekleşecek festivalde Alper Gezeravcı çocuklarla buluşarak uzayı anlatacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek "AKM Çocuk Sanat Festivali"nde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı çocuklarla bir araya gelecek.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, "AKM Çocuk Sanat Festivali"nin bu yıl 4'üncüsü 23-26 Nisan'da düzenlenecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek festival kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı çocuklarla buluşacak.

AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde 25 Nisan'da gerçekleştirilecek buluşmada çocuklar, uzaya gitmenin nasıl bir deneyim olduğunu, yer çekimsiz ortamda yaşamı, astronot olmanın gerektirdiği özellikleri ve uzayda karşılaşılan ilginç anları birinci ağızdan dinleme fırsatı bulacak.

Etkinlik boyunca çocuklar, sorularını doğrudan Gezeravcı'ya yönelterek, uzaya dair merak ettikleri şeyleri öğrenebilecek.

Moderatörlüğünü çocukların üsteleneceği söyleşi, 6-12 yaşındaki çocukların katılımına açık olacak.

Detaylı bilgi için "www.akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AKM'de Çocuk Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika

ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti Gerekçesi daha da vahim ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti! Gerekçesi daha da vahim
İstanbul için peş peş uyarı Kuvvetli geliyor İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!
Görüntü Marmara’dan Deniz turuncu renge büründü Görüntü Marmara'dan! Deniz turuncu renge büründü
Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu

12:09
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
10:36
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
SON DAKİKA: AKM'de Çocuk Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika
