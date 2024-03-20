AKM, Rusya BraVo Ödülleri\'nde En İyi Konser/Tiyatro Mekanı seçildi

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Atatürk Kültür Merkezinin (AKM), uluslararası prestije sahip Rusya BraVo Ödülleri'nde "En İyi Konser/Tiyatro Mekanı" ödülüne layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un büyük gayretleriyle kültür alanında hayata geçirdiğimiz projeler dünya çapında ses getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizin kültür-sanat hayatına kazandırdığımız, kültürel hafızamızda önemli bir yer tutan AKM, Rusya'da yılın konser ve tiyatro merkezi seçilerek uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü ve bizi gururlandırdı."

Bu ödülle hedeflerini büyüttüklerini belirten Mumcu, "Ülkemizin kültür, sanat kapasitesini geliştirerek Türkiye'yi bu alanlarda bir referans noktası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AKM hakkında

Atatürk Kültür Merkezi, yeni yüzüyle 29 Ekim 2021 tarihinde kapılarını yeniden sanatseverlere açtı.

AKM, gelişmiş bir teknolojik donanımla tasarlanan AKM Türk Telekom Opera Salonu, AKM Tiyatro Salonu, AKM Galeri, AKM Çok Amaçlı Salon, Müzik Platformu, Kayıt Stüdyosu, Çocuk Sanat Merkezi, AKM Kütüphane ve AKM Yeşilçam Sineması ile bünyesinde yer alan restoran ve kafeleriyle toplamda 95 bin metrekare alanda İstanbul'un merkezinde konumlanıyor.

Günlük buluşmalardan opera ve baleye, tiyatrodan konserlere, sergilerden çocuk atölyelerine, dönemsel olarak düzenlediği çeşitli sanat festivallerinden sempozyumlara uzanan seçkisiyle şehrin sanat alanında en çok ziyaret edilen ve ilgi gören merkezlerin başında gelen AKM, ayrıca bünyesinde barındırdığı kafe, restoran ve dinlenme alanlarıyla İstanbulluları ağırlıyor.

AKM 2021'deki açılışından bugüne kadar 3 bin 123 etkinliğe ve 2 milyon 700 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.