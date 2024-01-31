AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, depremde hayatını kaybedenlerin sayısını yanlış açıkladı

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AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 130 bin olduğunu söyledi. AFAD 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96 olduğunu açıklamıştı.

Bu akşam katıldığı bir televizyon programında olası İstanbul depremi hakkında konuşan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin, "130 bin canımız gitmiş" ifadesini kullandı.

Kurum, deprem yaşandığında Çevre ve Şehircilik Bakanı idi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 20 Mart 2023'te yaptığı açıklamayla 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralanan yurttaşların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirmişti.