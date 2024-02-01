 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, deprem açıklamasıyla tartışma yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, deprem açıklamasıyla tartışma yarattı

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bir televizyon programında İstanbul depremi hakkında konuşurken, '130 bin canımız gitmiş' ifadesini kullanması tartışmalara neden oldu. Kurum, daha sonra yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihindeki depremlerde toplam 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, programlardan kesitlerle depremlerde hayatını kaybeden yurttaşların sayılarıyla ilgili açıklamalarını paylaştı.

01.02.2024 00:22
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü" açıklamasını yaptı.

Bu akşam katıldığı bir televizyon programında olası İstanbul depremi hakkında konuşan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "130 bin canımız gitmiş" ifadesini kullanmıştı.

Bu sözlerin tartışma yaratması üzerine Kurum, X hesabından açıklama yaparak, Cumhuriyet tarihindeki depremlerde toplam 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kurum'un bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler."

Kurum ayrıca, bu akşam ve 29 Nisan 2023'te katıldığı programlardan kesitlerle depremlerde hayatını kaybeden yurttaşların sayılarıyla ilgili yaptığı açıklamaları paylaştı.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, deprem açıklamasıyla tartışma yarattı
Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Murat Kurum, Cumhuriyet, AK Parti, İstanbul, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, deprem açıklamasıyla tartışma yarattı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 01:01:36. #1.12#
SON DAKİKA: AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, deprem açıklamasıyla tartışma yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement