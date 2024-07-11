AKP Milletvekili, 6284 sayılı kanunun değiştirileceği eleştirilerine yanıt verdi

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(TBMM)- 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda devam eden görüşmelerinde konuşan, teklifin imzacılarından AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine ilişkin 6284 sayılı kanuna ilişkin sözleri tepki çekti. Özkan, 6284'ün değiştirileceği eleştirilerine, "Biz zaten 6284 sayılı yasayı kadınları daha iyi koruyacak bir usul ve düzenleme bulana kadar... Onları zaten koruyoruz" diye yanıt verdi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "O zaman 6284'ü başka madde bulana kadar mı devam ettireceksiniz" diye sordu.

9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediyor. Teklifin imzacılarından AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde muhalefet milletvekillerinin kanun üzerindeki eleştirilerini yanıtladı.

Komisyonda muhalefet milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi'nin, kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanmalarını engelleyen yasal düzenlemeleri iptal etmesine karşın, kanun teklifiyle kadınların evlenmeden önceki soyadlarını kullanmasının engellenmesini eleştirdi.

Özkan, soyadı eleştirileriyle ilgili şunları söyledi:

"Anayasa aykırılık değerlendirilmesi bir taraftan Anayasa Mahkemesi'nin görev alanında olduğu gibi diğer taraftan da parlamentonun, hatta idari makamların verdiği bütün kararlarda da Anayasaya aykırılık değerlendirmesini herkes yapıyor. Başta kadının soy ismi olmak suretiyle Anayasa Mahkemesi daha önce de müteakip kararlarda önüne gelen değerlendirilmesine konu olan ve 2011 yılında reddedilen bir konuydu. Daha sonra 2023 yılında Anayasa Mahkemesi 9'a 6 oyla bunu farklı bir yönde düzenlemeyi iptal etmek suretiyle karar verdi. Bu düzenlemelerin dünden bugüne var olması, özgürlüğe, hukuka, anayasaya, rejimle bir tartışma içerisinde olduğumuz anlamına gelmez. Bu bir tekamül sürecidir. Bu özgürlükçü, çoğulcu, demokratik, anayasal sistemimizin yargı makamlarının yürütmeyi her alanda tahkim edilmesi kazanımdır. Bu anlamda 9'a 6 oyla iptaline konu olan bu düzenleme 6 tane Anayasa Mahkemesi üyesinin bunlar da anayasaya kalkışma içerisinde olmuştur diyemeyiz. Parlamenterlerle ilgili de diyemeyiz.

"Bugüne kadar yaptığımız reformlarla kadınları görünür hale getirdik"

AK Parti, temelinde kadınların motivasyonunun, aktivizminin artmasıyla iktidara gelen bir siyasi hareket olduğumuza inanıyoruz. Bir kadın hareketi olarak başlayan AK Parti, bugüne kadar yapmış olduğumuz reformlarla kadınların başta anayasal reform olmak üzere toplumda görünür hale getirmek ete kemiğe büründürmek de kadınların her alanda sayılarının ve karara etkilerini arttırmak suretiyle kurulmuştur.

"Daha iyi bir yöntem bulmadığımız sürece kadınları mevcut düzenlemelerle koruyacağız"

Kadınlar önümüzdeki süreçte anayasal ve yasal reformlarla hak ettiklerini çok daha iyi bir kadın koruma, kadınların imkan ve kabiliyetlerini geliştirme anlamında daha iyi bir yöntem bulmadığımız sürece mevcut düzenlemeleri de korumak kararlığındayız."

"6284 sayılı yasa kadınları daha iyi koruyacak düzenleme bulana kadar..."

Özkan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın "6284 sayılı yasanın değiştirilmesine" yönelik eleştirilerine, "Oysaki biz zaten 6284 sayılı yasayı kadınları daha iyi koruyacak bir usul ve düzenleme bulana kadar... Onları zaten koruyoruz" dedi.

Bu sırada muhalefet milletvekilleri, "Olanı uygulayalım, İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyun" tepkisi verdi.

Suiçmez: "6284'ü başka madde bulana kadar mı devam ettireceksiniz"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "O zaman 6284'ü başka madde bulana kadar mı devam ettireceksiniz" diye sordu.

Özkan: "Hiçbir yasal düzenleme boş yere yapılmaz"

Özkan "Hiçbir yasal düzenleme boş yere yapılmaz, abesle iştigal edilmez" dedi.

Komisyon Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel teklifin tümü üzerine görüşmelerini bitirerek ve komisyona ara verdi.