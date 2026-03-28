AKPM'den İsrail'e İdam Tasarısı Uyarısı - Son Dakika
AKPM'den İsrail'e İdam Tasarısı Uyarısı

28.03.2026 13:15
AKPM, İsrail'in Filistinli mahkumlar için idam cezası tasarısından endişe duyduğunu açıkladı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), İsrail'de meclis komitesinin Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası öngören tasarının onaylamasından endişe duyduğunu bildirdi.

AKPM Genel Raportörü Gala Veldhoen yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'de şu anda müzakere edilen ve İsrail'de ölümle cezalandırılabilecek suçları Batı Şeria'da askeri mahkemeler tarafından uygulanacak şekilde genişletmesinden derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Veldhoen, tüm dünyada idam cezasının kaldırılmasına yönelik anlayışın güçlendiğini hatırlatarak bu tasarının, en son infazın 1962 yılında yapıldığı İsrail için de "endişe verici" olduğu vurgulandı.

Tasarının ciddi ve geniş çaplı insan hakları ve yasal endişeleri beraberinde getirdiğini kaydeden Veldhoen, idam cezasının "Filistinlilere karşı ayrımcı şekilde genişletilmesinin kanun önündeki eşitlik ilkesini baltaladığının" altını çizdi.

Veldhoen, İsrail'den bu tasarıyı geri çekmesini istedi.

İsrail Meclisinde (Knesset) bir yasanın kabul edilmesi için tasarının 3 ayrı oturumda kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail Meclisi, aşırı sağcılar tarafından sunulan Filistinli tutukluların idam edilmesini öngören yasa tasarısını Kasım 2025'te ilk oturumda onaylamış ve son düzenlemelerin yapılması için İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesine iletmişti.

Komite, Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak ikinci ve üçüncü oylamaların yapılması için Meclis Genel Kuruluna göndermişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKPM'den İsrail'e İdam Tasarısı Uyarısı - Son Dakika

SON DAKİKA: AKPM'den İsrail'e İdam Tasarısı Uyarısı - Son Dakika
