AKPM'den İsrail'in İdam Yasasına Tepki
AKPM'den İsrail'in İdam Yasasına Tepki

31.03.2026 13:05
AKPM, Filistinli esirlere idam cezası getiren yasaya tepki gösterdi, gözlemci statüsü tehlikede.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) İsrail Meclisinde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasasının, bu ülkenin AKPM'deki gözlemci statüsünü tehlikeye attığını söyledi.

AKPM'den yapılan yazılı açıklamada, Başkan Petra Bayr'ın "İsrail Meclisinde dün yapılan ve İsrail'in AKPM'deki gözlemci statüsünü ciddi şekilde tehlikeye atan oylamadan derin hayal kırıklığı duyuyorum." ifadesine yer verildi.

Bayr, "ciddi bir gerileme" olarak nitelediği bu yasa ile İsrail'in Avrupa Konseyi değerlerinden uzaklaştığını belirtti.

İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlali niteliğinde olan bu yasanın İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmesini umduğunu aktaran Bayr, 22 Nisan'da AKPM'de yapılacak idam cezasının kaldırılmasına ilişkin oturumda bu yasanın gündeme getirileceğinin altını çizdi.

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi, dün, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse onları ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail'in işgali altındaki bölgelerde yaşayan Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
