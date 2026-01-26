Akpm'den Türkiye'ye AİHM Kararlarının Uygulanması ve İmamoğlu'nun Serbest Bırakılması Çağrısı

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) denetim sürecinde bulunan 10 ülkedeki gelişmelerin görüşüldüğü Strazburg'daki oturum sonrası yayımlanan kararda, Türkiye'ye ilişkin, "Meclis Türk yetkilileri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını eksiksiz ve süratle uygulamaya bir kez daha davet etmekte ve Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını talep etmektedir" denildi. Kararda ayrıca, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için de çağrıda bulunuldu.

AKPM'nin kış oturumu bugün Fransa'nın Strazburg kentinde başladı. 30 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek oturumun ilk gününde AKPM'nin denetim sürecinde olan Ermenistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Polonya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna'nın 2025 yılı ilerleme raporlarının ele alındığı bir görüşme yapıldı. Görüşmenin ardından kabul edilen kararda Türkiye ile ilgili, "Meclis Türk yetkilileri, AİHM kararlarını eksiksiz ve süratle uygulamaya bir kez daha davet etmekte ve Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını talep etmektedir. Ayrıca, Öcalan/Türkiye kararında belirtildiği üzere 'umut hakkı'nın tanınması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yargı bağımsızlığı için reform çağrısı

Kararda AKPM'nin, "Etkili bir denge ve denetim sisteminin yeniden kurulması ve yargının tam bağımsızlığının sağlanması için gerekli reformların yapılmasını" talep ettiği belirtildi. Ayrıca, AKPM'nin "Siyasetçiler, avukatlar, gazeteciler ve sivil toplum aktivistlerine yönelik her türlü misillemeye son verilmesi; gözaltı ve tutukluluk yerlerinde fiziksel kötü muamelenin ortadan kaldırılması ve bu tür uygulamalara ilişkin hesap verebilirliğin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınması" yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.

"Demokratik yollarla seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasına son verilmeli"

Demokratik seçimlerde halkın iradesine saygı gösterilmesinin talep edildiği kaydedilerek, "(Meclis) Özellikle İçişleri Bakanı tarafından atanan valiler aracılığıyla demokratik yollarla seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasına son verilmesini ve ana muhalefet partisi CHP dahil olmak üzere muhalefet partilerine yönelik saldırıların durdurulmasını istemektedir" denildi. AKPM kararında, 2597 (2025) sayılı karar anımsatılarak, "Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve kendisine yöneltilen bütün temelsiz suçlamaların düşürülmesi çağrısını yinelemektedir" ifadeleri kullanıldı.

AKPM'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihinde PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısının ardından başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecini memnuniyetle karşıladığı belirtildi. Yetkililere ve ilgili paydaşlara, "Kalıcı barış ve siyasi istikrarın sağlanması amacıyla bu süreç kapsamında somut adımlar atmayı sürdürme" çağrısında bulunuldu.