Aksa Doğalgaz Gölova'ya Hizmet Verecek

18.09.2025 09:31
Aksa Doğalgaz, Gölova'yı doğal gaz hizmet ağına dahil ederek Sivas'ta 15 ilçede faaliyet gösterecek.

Aksa Doğalgaz, lisans bölgeleri arasında yer alan Sivas'ta hizmet ağına Gölova'nın da dahil olmasıyla 15 ilçede faaliyet gösterecek.

Aksa Doğalgaz Şirket Müdürü Resul Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas merkezin yanı sıra Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Gemerek, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Şarkışla, Suşehri, Ulaş, Yıldızeli ve Zara olmak üzere 14 ilçe ile Cemel ve Gürçayır beldelerini doğal gazla buluşturduklarını belirtti.

Korkmaz, Gölova ilçesinin lisans alanına dahil olmasıyla bölgeye doğal gaz ulaştırmak için gerekli çalışmaları kısa süre içinde başlatacaklarını dile getirdi.

Teknik fizibilite çalışmalar ile şebeke güzergahına yönelik planlamaları yapacaklarını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Şehir giriş istasyonumuzun kurulumunu ve dağıtım hatlarımızın inşasını gerçekleştireceğiz. Süreçlerin tamamlanmasıyla abonelik işlemlerini başlatarak ilçemizde hane ve işletmelere doğal gaz vereceğiz. Altını özellikle çizmem gerekiyor ki tüm bu çalışmaları EPDK mevzuatına ve BOTAŞ teknik standartlarına uygun biçimde yürüteceğiz. Doğal gazın Gölova'ya kazandırılması, sadece bir enerji altyapı projesi olmanın ötesinde, ilçemizde yaşam kalitesinin artmasına, hava kirliliğinin azalmasına, konut ve işletme değerlerinin yükselmesine de katkı sağlayacak."

Kaynak: AA

