Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Aksaray Kültür Merkezi Salonu'nda Aksaray Valiliği tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Emekli öğretmenler adına Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Oktay Gümüşsoy ile mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Somuncubaba Anadolu Lisesi öğretmeni Adalet Kabadayı birer konuşma yaptı.

Kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdim edilmesinin ardından adaylığı kaldırılan öğretmenler yemin etti.

Düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, öğretmenlerin kalpleri terbiye eden, değerleri dünden yarınlara taşıyan birer gönül köprüsü, gönül elçisi olduklarını vurguladı.

Vali Kumbuzoğlu, öğretmenlerin dünyanın en güzel ve en özel mesleğini icra ettiklerini ifade ederek, "Sizler, ses bayrağımız olan Türkçemizin Mehmetçiklerisiniz. Sizler, güvenlik güçlerimizden sonra, en fazla şehit veren, şerefli bir camianın mensubu, şehit Aybüke, şehit Necmettin ve daha nice kahramanların meslektaşısınız. Vicdanlarda bir sözlük yazılacak olsa, fedakarlığın, vefanın, azmin, vatan sevgisinin karşına büyük ve koyu harflerle, 'öğretmen' yazılırdı. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizler, dünümüz, bugünümüz ve yarınlarımızsınız. Sizler, başımızın tacı, anne ve babalarımızdan sonra, elleri öpülecek tek varlıklarımızsınız." dedi.

Programa, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, birim amirleri, STK başkanları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.