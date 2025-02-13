Aksaray'da Aile-içi Bıçaklama Olayı: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da Aile-içi Bıçaklama Olayı: İki Kişi Yaralandı

Aksaray\'da Aile-içi Bıçaklama Olayı: İki Kişi Yaralandı

Aksaray'da, elinden cep telefonunu alan ağabeyine sinirlenen Yasin O., tartışma sonucunda annesi ve ağabeyini bacaklarından bıçakladı. Olay sonrası anne ve oğul hastaneye kaldırılırken, saldırgan Yasin O. kaçtı.

13.02.2025 21:11  Güncelleme: 21:15
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AKSARAY'da elinden cep telefonunu alan ağabeyine sinirlenen Yasin O. (25), çıkan tartışmada annesi Nutuya O. (46) ile ağabeyi Ali O.'yu (30) bacaklarından bıçakladı. Anne- oğul hastaneye kaldırılırken, Yasin O. ise kaçtı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi'nde, 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Yasin O., elinden telefonunu alan ağabeyi Ali O. ile annesi Nutuya O. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yasin O., ağabeyi Ali O. ile annesi Nutuya O.'yu bacaklarından bıçakla yaraladı. Sesleri duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Nutuya O. ile Ali O., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri evden kaçan Yasin O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Aile-içi Bıçaklama Olayı: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika

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