Aksaray'da hastane otoparkında alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Aksaray'da hastane otoparkında alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Aksaray\'da hastane otoparkında alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi otoparkında, eşini muayeneye getiren Hasan Karakuzu'nun kullandığı otomobil bir anda alev aldı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

AKSARAY'da eşini muayene için hastaneye getiren Hasan Karakuzu'nun (78) kullandığı otomobil alev aldı. Otomobildeki yangını hastanenin güvenlik görevlileri söndürürken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği'nde muayene olan Fadime Karakuzu ile eşi Hasan Karakuzu, saat 14.30 sıralarında, evlerine gitmek için otomobillerine bindi. Hasan Karakuzu'nun çalıştırdığı 68 EA 106 plakalı otomobil, bir anda alev aldı. Kısa sürede alevler otomobili sardı. Hastane güvenliği ilk önce yangın tüpüyle daha sonra da bahçe sulama hortumuyla yangını söndürdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Otomobil yangında kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Hasan Karakuzu polise verdiği ifadede, "Otomobili çalıştırdım, hareket ederken direksiyondan duman gelmeye başladı. Ben de kontağı kapatıp hemen ön kaputu açtım. Alevler yükselince güvenlikler gelip müdahale etti. Yükselen alevler sönmeyince aracım yandı. Eşim Fadime Karakuzu göz polikliniğinde muayene oldu. Muayeneden sonra evimize gidiyorduk" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da hastane otoparkında alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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