Aksaray'da Kırmızı Işıkta Çarpışma: Nişanlısı Yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da Kırmızı Işıkta Çarpışma: Nişanlısı Yaralandı

Aksaray\'da Kırmızı Işıkta Çarpışma: Nişanlısı Yaralandı

Aksaray'da Derya Tosun'un kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada Tosun yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsünün nişanlısı olduğu öğrenilen Emre Yağız da yaralandı.

24.12.2024 13:18  Güncelleme: 13:23
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AKSARAY'da Derya Tosun'un (36) kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç ile başka otomobile çarptı. Kazada Tosun yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsünün nişanlısı Emre Yağız (36) olduğu ortaya çıktı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Derya Tosun (36) yönetimindeki 16 RE 905 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Emre Yağız'ın kullandığı 34 FH 1652 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Otomobil daha sonra park halindeki başka bir otomobile de çarptı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası yaralı halde aracından inen Derya Tosun, çarptığı aracın sürücüsünün nişanlısı Emre Yağız olduğunu görünce şoke oldu. Kazada Tosun'un yanı sıra nişanlısının aracındaki kayınpederi Ebubekir Yağız (62) yaralandı. Yaralı 2 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'YERLER KAYGAN OLDUĞU İÇİN DURAMADIM'

Derya Tosun, polise verdiği ilk ifadesinde, yerlerin kaygan olduğu için duramadığını belirterek,

"Yağmurdan dolayı yerler kaygandı, frene bastım; ama duramayıp araca çarptım. Çarptığım araç da nişanlımın çıktı" dedi.

Kazadan yara almadan kurutulan Emre Yağız ise "Kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen araç, otomobil çarptı. Çarpan da nişanlım çıktı" diye konuştu. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Kırmızı Işıkta Çarpışma: Nişanlısı Yaralandı - Son Dakika

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