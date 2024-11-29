Aksaray\'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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AKSARAY'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi terminal çıkışında meydana geldi. Yiğit Abay (23) yönetimindeki 68 AEC 595 plakalı otomobil, iddiaya göre, terminalden çıkıp Van'dan Fetiye'ye gitmekte olan Yılmaz Bahcı (63) yönetimindeki 34 GDJ 55 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Yiğit Abay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yolcu otobüsünde yaralanan Ebru Kaya Türker (26) ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yiğit Abay'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.