Aksaray'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Aksaray'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Selahike Gül (53) idaresindeki 34 SLP 80 plakalı otomobil, Ankara- Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Nurhan (59) ve Ali Gül (69) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nurhan Gül kurtarılamadı.