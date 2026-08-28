Aksaray\'da Tatil Yolunda Kaza: 5 Yaralı

AKSARAY'da tatile gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla attığı kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Kayseri'den Alanya'ya tatile gitmek için yola çıkan Faruk Kurum'un (37) kontrolünü yitirdiği 38 AOU 397 plakalı otomobil, takla attı. Kazada, sürücü Kurum, eşi Tuğba Kurum (38), çocukları Elisa (2), Eymen (13) ve Benan Kurum (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.