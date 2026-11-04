Aksaray'da izinli hükümlünün drift dehşeti: Polis aracı dahil 10 otomobile çarptı, tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da izinli hükümlünün drift dehşeti: Polis aracı dahil 10 otomobile çarptı, tutuklandı

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Aksaray\'da izinli hükümlünün drift dehşeti: Polis aracı dahil 10 otomobile çarptı, tutuklandı
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Ortaköy ilçesinde cezaevinden izinli çıkan 30 yaşındaki Servet Aldırmaz, otomobiliyle drift yaptığı sırada trafik polislerinin durdurma ihtarını dinlemeyip kaçtı. Aralarında bir polis aracının da bulunduğu 10 araca çarpan sürücü, araçtan inip elindeki bıçakla polislerin üzerine yürüdü. Ekiplerin lastiklere ateş ederek durdurduğu sürücüye toplam 365 bin lira ceza yazıldı, ehliyeti alındı. Mahkemeye sevk edilen Aldırmaz tutuklandı.

AKSARAY'da cezaevinden izinli çıkan Servet Aldırmaz (30), otomobiliyle drift atarken polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Biri ekip otosu 10 araca çarpan sürücü, polislerin lastiklere ateş açmasıyla yakalandı. 365 bin lira para cezası uygulanan Aldırmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

DUR İHTARINA UYMADI, POLİSE BIÇAKLA YÜRÜDÜ

Olay, saat 16.00 sıralarında Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Denetim yapan trafik polisleri drift atan 68 DV 715 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis aracı ve 9 araca çarpan sürücüyü polis ekipleri biber gazı sıkıp durdurmak istedi. Araçtan inen sürücü elindeki bıçakla polis ekiplerinin üstüne yürüdü. Polis ekiplerinden kurtulan sürücü tekrar otomobiline binip kaçarken, polis ekibi otomobilin lastiğine ateş etti. Bir süre sonra takviye gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen sürücü gözaltına alındı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

365 BİN LİRA CEZA VE TUTUKLAMA

Servet Aldırmaz'a 'dur ikazına uymamak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'drift atmak' suçlarından toplam 365 bin lira, para cezası kesilip ehliyetine el konuldu. Aracı ise çekici ile otoparka çekildi. Servet Aldırmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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