Akşehir\'de yasa dışı silah ticareti yapan kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yasa dışı yollardan üretilen silah parçalarının ticaretini yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında İstanbul plakalı araçta yasa dışı üretilen silah parçaları olduğunu belirledi.
Yeni Antalya yolu Engilli Kavşağında durdurulan araçta bulunan Y.S. gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada 2 tabanca kabzası, 3 sürgü, 3 namlu, 2 şarjör, 22 tabanca mermisi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.S, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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