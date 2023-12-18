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Akşehir'de yasa dışı silah ticareti yapan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Akşehir'de yasa dışı silah ticareti yapan kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, yasa dışı yollardan üretilen silah parçalarının ticaretini yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı. İstanbul plakalı araçta yapılan aramada çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Akşehir\'de yasa dışı silah ticareti yapan kişi tutuklandı
18.12.2023 - 10:03,
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Konya'nın Akşehir ilçesinde yasa dışı yollardan üretilen silah parçalarının ticaretini yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında İstanbul plakalı araçta yasa dışı üretilen silah parçaları olduğunu belirledi.

Yeni Antalya yolu Engilli Kavşağında durdurulan araçta bulunan Y.S. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 2 tabanca kabzası, 3 sürgü, 3 namlu, 2 şarjör, 22 tabanca mermisi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.S, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Akşehir, Konya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşehir'de yasa dışı silah ticareti yapan kişi tutuklandı - Son Dakika
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