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Akşehir Devlet Hastanesi'nde Yeni Anjiyografi Cihazı Hizmete Girecek - Son Dakika
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Akşehir Devlet Hastanesi'nde Yeni Anjiyografi Cihazı Hizmete Girecek

Akşehir Devlet Hastanesi'ne alınan yeni anjiyografi cihazı, iki ay içinde hizmet vermeye başlayacak. Hastane Başhekimi Bülent Erdem, cihazın montajı ve kurulumunun tamamlanmasıyla birlikte en kısa sürede ilk anjiyo işleminin yapılmasının planlandığını belirtti. Bu cihaz sayesinde kalp krizi geçiren hastaların yerinde tedavisi ve çabuk müdahale imkanı sağlanacak.

Akşehir Devlet Hastanesi\'nde Yeni Anjiyografi Cihazı Hizmete Girecek
18.12.2023 - 14:31,
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Akşehir Devlet Hastanesi'nde alınan yeni anjiyografi cihazı iki ay içinde vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Hastaneye getirilen ve iki ay içerisinde anjiyo işleminin yapılmaya başlayacağını ifade eden Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem, "2021 Eylül ayında Sağlık Bakanlığı'nca Akşehir Devlet Hastanesine bir anjiyo merkezi kurulumu için izin verilmiş ve bu izin sonrası gerekli girişimler yapılarak ihale sürecine geçilmişti." dedi.

İhale sonuçlandırılarak Akşehir Devlet Hastanesi'ne anjiyo cihazının tahsisi yapıldığını kaydeden Erdem, şöyle devam etti:

"16 Aralık 2023 tarihinde ihaleyi alan firma cihazı ve tüm parçalarını hastaneye getirerek teslim etti. Yaklaşık iki ay içerisinde cihazın montajı, kurulacak alanın fiziki tadilatı, birtakım eğitimler ve kadro tahsisleri gerçekleştirilerek en yakın zaman da şehrimizde ilk anjiyo işleminin yapılmasını planlanıyoruz. Bu cihaz sayesinde gerçekten hastaneye boyut atlatacak bu hizmetle hem kalp krizi geçiren hastaların yerinde tedavisi hem de çabuk müdahale anlamında büyük faydaları olacak."

Kaynak: AA
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Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Eylül, Son Dakika

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