Akseki Belediyesi ile DİSK Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

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(ANTALYA) - Akseki Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkan İlkay Akca, "Seçim döneminde, belediyemizde çalışan işçi mesai arkadaşlarımıza toplu sözleşme sözü vermiştik. Şimdi bu sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Daha önceki dönemlerde işçiye verilen ancak gerçekleştirilmeyen sendikal hak sözü, Başkan İlkay Akca döneminde tutularak, DİSK Genel İş Sendikası ile Akseki Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Başkan Akca, emeğin en yüce değer olduğunun bilincinde olan bir partinin belediye başkanı olarak, işçi hakları savunuculuğundan bir an bile geri durmayacaklarını belirterek, "İşçi arkadaşlarımızın sendikal hakları yıllardır ihmal ediliyor ve verilmiyordu. Biz de bunun bilincinde olarak seçim kampanyası döneminde, belediyemizde çalışan işçi mesai arkadaşlarımıza toplu sözleşme sözü vermiştik. Şimdi bu sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. Akca, seçimde "Akseki'ye 'ilk'ler İlkay ile gelecek" dediklerini belirterek, Akseki'de ilkleri başarmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

DİSK Genel İş Antalya Şube Başkanı ve DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Vedat Küçük de emekçinin hakkını korumanın en önemli yolunun örgütlenmekten, dolayısı ile sendikalaşmaktan geçtiğini söyleyerek, toplu sözleşme sürecinde uyumlu bir iş birliği sergileyen başta Başkan Akca olmak üzere Akseki Belediyesi'ne teşekkür etti. Küçük, "Akseki Belediyesi'nde yaşadığımız sürecin, diğer belediyelere de örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.