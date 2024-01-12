Akseki\'de kar yağışı sonrası oluşan manzara hayran bıraktı

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ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Toros Dağları'nda kar yağışı sonrası oluşan manzara hayran bıraktı.

Akseki ile Konya arasındaki bölgede son günlerde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Toros Dağları'nın eteklerindeki bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, çevredeki ağaçlar ve yerleşim yerlerinin karla kaplı görüntüsü hayran bıraktı. Bölgenin bazı noktalarına ise sis çöktüğü görüldü. (DHA)