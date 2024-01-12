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Akseki'de kar yağışı sonrası oluşan manzara hayran bıraktı - Son Dakika
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Akseki'de kar yağışı sonrası oluşan manzara hayran bıraktı

Akseki ilçesindeki Toros Dağları'nda kar yağışı sonrası oluşan manzara, kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu bölgede yerleşim yerlerinin ve ağaçların karla kaplı görüntüsüyle hayranlık uyandırdı. Bölgede ayrıca sis etkisi de gözlendi.

12.01.2024 - 12:20,  Güncelleme: 12:23
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ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Toros Dağları'nda kar yağışı sonrası oluşan manzara hayran bıraktı.

Akseki ile Konya arasındaki bölgede son günlerde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Toros Dağları'nın eteklerindeki bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, çevredeki ağaçlar ve yerleşim yerlerinin karla kaplı görüntüsü hayran bıraktı. Bölgenin bazı noktalarına ise sis çöktüğü görüldü. (DHA)

Akseki\'de kar yağışı sonrası oluşan manzara hayran bıraktı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Akseki'de kar yağışı sonrası oluşan manzara hayran bıraktı - Son Dakika
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