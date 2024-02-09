Akseki'de otobüs kazası: 1'i ağır 20 kişi yaralandı - Son Dakika
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Akseki'de otobüs kazası: 1'i ağır 20 kişi yaralandı

Akseki\'de otobüs kazası: 1\'i ağır 20 kişi yaralandı

Akseki ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 1'i ağır 20 kişi yaralandı. Ali Osman Ulusoy firmasına ait olan otobüs, Trabzon-Antalya seferi için yola çıkmıştı. Kazanın ardından jandarma, trafik ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı, hayati tehlikesi olan bir kişi ise tedavi altına alındı.

09.02.2024 17:11
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ANTALYA'nın Akseki ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

Trabzon- Antalya seferini yapmak için yola çıkan Ali Osman Ulusoy firmasına ait 61 AU 576 plakalı yolcu otobüsü, Akseki ilçesine bağlı Güçlüköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 20 kişiyi Manavgat'taki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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