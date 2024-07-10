Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ümit Güzel Küçük (47) idaresindeki 06 UG 540 plakalı otomobil, Antalya- Konya kara yolu Manayıt mevkisinde Adnan Acar'ın (29) kullandığı 16 NMR 67 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Küçük ve Acar'ın yanı sıra araçlardaki 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Akseki'de Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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