Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 2 kişi yaralandı.
Hamza Sayık (32) idaresindeki 59 DG 488 plakalı otomobil, Konya-Antalya kara yolu Yarpuz Mahallesi mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Neslihan Sayık (30) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Hamza Sayık ile 13 aylık bebek Batuhan Sayık Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Öte yandan, sürücü Hamza Sayık'ın Kars'ta görevli askeri personel olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Akseki'de Otomobil Refüje Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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