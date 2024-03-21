Meral Akşener, Emekli Maaşları ve Bayram İkramiyeleri İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika
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Meral Akşener, Emekli Maaşları ve Bayram İkramiyeleri İçin Çağrı Yaptı

Meral Akşener, Emekli Maaşları ve Bayram İkramiyeleri İçin Çağrı Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın Nazilli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için çağrı yaptı. Akşener, en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapılması gerektiğini söyledi ve bu konuda söz verdi. Ayrıca, ataması yapılamayan öğretmen sorununa da değindi ve 100 bin öğretmenin tayin edilmesi gerektiğini belirtti.

21.03.2024 18:26  Güncelleme: 18:31
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın Nazilli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için çağrı yaptı. Akşener, "Partimize oylarınızı istiyorum, tutun elimden görün bu haklar söke söke nasıl alınırmış. En düşük emekli maaşını da mutlaka asgari ücret kadar yapacaksın sen yapmadığın takdirde söz veriyorum ben yaptıracağım. Bu 4 sene içinde görün muhalefet nasıl yapılırmış" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın Nazilli'de esnaf ve vatandaşla sohbet etti. Kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Akşener, 3 yıldır yaptığı esnaf ziyaretlerine değinerek yurttaşların ve esnafın sorunlarını her zaman gündeme getirdiğini kaydetti.

Yerel seçimlerde adayları için oy isteyen Akşener, partisinin Nazilli Belediye Başkan Adayı Cüneyt Korkmaz'a kefil olduğunu söyledi. Akşener, "Çalmayacak, çaldırmayacak, şantaja maruz kalmayacak. Kişisel arızanız olursa şantaja maruz kalırsınız, bu arkadaşımız şantaja maruz kalmayacak kadar dürüst bir arkadaşımız" dedi.

Akşener, şöyle devam etti:

"BAYRAM İKRAMİYESİNİ 7 BİN YAP, 11 BİN SEYYANEN ZAM VER"

"Seçime giderken araya kaynayan bir durum var o da emekliler. Buradan sesleniyorum Erdoğan, seçime giderken oylarını alabilmeniz için emeklilerin halini görmeniz lazım. Emekliler Türkiye'nin her yerinde aç. 10 bin lira emekli maaşı alan bir insanın geçinebilmesi mümkün değil. Emeklilerimize bayram ikramiyesini 7 bin lira yap, sonra 11 bin lira seyyanen zam ver. 5 bin lira yapacağını duydum emeklilerimiz adına kabul etmiyorum. Partimize oylarınızı istiyorum, tutun elimden görün bu haklar söke söke nasıl alınırmış. En düşük emekli maaşını da mutlaka asgari ücret kadar yapacaksın sen yapmadığın takdirde söz veriyorum ben yaptıracağım. Bu 4 sene içinde görün muhalefet nasıl yapılırmış."

Ataması yapılamayan öğretmen sorununa da değinen Akşener, "Erdoğan şimdi sana söylüyorum, cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmeni tayin edeceksin. Sözümüz var sözün var. Mülakatı da kaldıracaksın" diye konuştu.

Cüneyt Korkmaz ve İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı için seçmenden oy isteyen Akşener "Size söz veriyorum her iki arkadaşım da size ihanet etmeyecek, çalmayacak, adam kayırmayacak liyakate dikkat edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meral Akşener, Emekli Maaşları ve Bayram İkramiyeleri İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Akşener, Emekli Maaşları ve Bayram İkramiyeleri İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika
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