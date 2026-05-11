Aksu Çayı'nda Boğulma Faciası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksu Çayı'nda Boğulma Faciası

Aksu Çayı\'nda Boğulma Faciası
11.05.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriyeli genç Ahmet Mahmut S., Aksu Çayı'nda akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Aksu Çayı'na giren Suriyeli Ahmet Mahmut S. (22), kuvvetli akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JSAK) ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Güloluk Mahallesi'nden geçen Aksu Çayı'nda meydana geldi. Sıcak havadan bunalan Suriyeli 3 arkadaş çay kenarına geldi. Bir süre vakit geçiren gençler ardından suya girdi. Akıntıya kapılarak sürüklenmeye başlayan Ahmet Mahmut S., arkadaşlarının gözleri önünde bir anda su içerisinde kayboldu. Panik yaşayan arkadaşlar bir süre Ahmet Mahmut S.'yi bulmak için suyun içinde arama yaptı. Ancak akıntının güçlü olması nedeniyle başarılı olamadılar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve JSAK timleri sevk edildi. Bölgeye gelen içay çevresinde ve su üzerinde arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ahmet Mahmut S.'nin arkadaşları ekiplere nerede akıntıya kapıldığına dair bilgiler verdi. Dalgıç ekipleri belirlenen bölgelerde dalış yaptı. Suda çalışmalar akıntının güçlü olması nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü öğrenildi. Sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken, Ahmet Mahmut S.'nin suya girdiği bölgeden yaklaşık 65 metre uzaklıkta su altında cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme sürdükrülüyor.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, Antalya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksu Çayı'nda Boğulma Faciası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ahmet Türk, Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti Ahmet Türk, Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
Süper Lig’e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ’’Diren ha’’ şarkısı eşliğinde kaldırdı Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan dikkat çeken FETÖ değerlendirmesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken FETÖ değerlendirmesi
El Clasico’da Real Madrid’i deviren Barcelona, La Liga’da 29. kez şampiyon El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu

19:54
Bir erkeğin en havalı anı Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
19:31
Van Dijk’tan Galatasaray için bir beğeni daha
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
18:59
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi
18:54
El Clasico’ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal’dan istediği şeyi açıkladı
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı
18:14
Beşiktaş’ın orta sahasına 81 milyon Euro’luk yıldız
Beşiktaş'ın orta sahasına 81 milyon Euro'luk yıldız
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
17:45
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
17:17
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 20:12:11. #7.13#
SON DAKİKA: Aksu Çayı'nda Boğulma Faciası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.