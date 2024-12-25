Aktau'daki Uçak Kazasında 32 Kişi Kurtarıldı

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Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında bulunan 32 kişinin kurtulduğu bildirildi.

Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Aktau'daki uçak kazasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

AZAL Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu belirtti.

Hüseynov, yolculardan 37'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, 6'sının Kazakistan, 3'ünün ise Kırgızistan vatandaşı olduğunu kaydetti.

Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov da yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını söyledi.

Bakü- Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düşmüştü.