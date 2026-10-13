AKTOB Başkanı Kavaloğlu, Antalya turizmini kıyıların ötesine taşımayı hedefledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, Antalya turizmini kıyıların ötesine taşımayı hedefledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AKTOB Başkanı Kavaloğlu, Antalya turizmini kıyıların ötesine taşımayı hedefledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, Antalya'nın kültürel mirası, gastronomisi ve kırsal yaşamının yeni seyahat nedenlerine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Kavaloğlu, hedefin Antalya deneyimini zenginleştirip turizmi yılın farklı dönemlerine yaymak olduğunu belirtti.

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın kültürel mirası, gastronomisi, doğal zenginlikleri ve kırsal yaşamının yeni seyahat nedenlerine dönüştürülmesi gerektiğini açıkladı. Kavaloğlu, hedefin Antalya deneyimini zenginleştirmek ve turizm hareketini daha geniş bir coğrafyaya ve yılın farklı dönemlerine yaymak olduğunu belirtti.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye'nin güçlü konaklama altyapısı, hava yolu bağlantıları ve hizmet kapasitesiyle dünyanın önemli turizm ülkeleri arasında yer aldığını söyledi. Kavaloğlu, Antalya'nın bu başarının en güçlü merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Küresel turizmde büyümenin devam ettiğini, ancak sektörün yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Kavaloğlu, ziyaretçi sayısındaki artışın daha yüksek katma değere, güçlü işletmelere ve sürdürülebilir turizm merkezlerine dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

'NEDEN ORAYA GİTMELİYİM'

Kültürel kaynaklar, ulaşım altyapısı ve turizm hizmetleri gelişirken fiyat rekabetçiliğinin daha fazla baskı altında kaldığını belirten Kavaloğlu, bunun turizm merkezlerinin rekabet alanını değiştirdiğini söyledi. Kavaloğlu, 'Bugünün ziyaretçisi, yalnızca 'Nereye gidebilirim?' sorusuna cevap aramıyor. Aynı zamanda 'Neden oraya gitmeliyim ve orada nasıl bir deneyim yaşayacağım?' sorusunu da soruyor. Ülkemizin turizm potansiyelini yalnızca kıyılarımız, konaklama kapasitemiz veya mevcut turizm ürünlerimiz üzerinden değerlendiremeyiz. Arkeolojik mirasımız, gastronomimiz, doğal değerlerimiz, kırsal yaşamımız, geleneksel üretim kültürümüz ve farklı coğrafyalarımız çok daha geniş bir turizm hikayesi sunuyor" dedi.

POTANSİYELİN TURİZM ÜRÜNÜNE DÖNÜŞMESİ

Türkiye'nin sahip olduğu değerlerin uluslararası ziyaretçilerin kolaylıkla ulaşabileceği ve deneyimleyebileceği ürünler haline getirilmesinin önemine değinen Kavaloğlu, yeni dönemin temel rekabet alanlarından birinin bu dönüşüm olacağını belirtti. Kavaloğlu, "Önümüzdeki dönemin temel rekabet alanlarından biri, sahip olduğumuz bu değerleri ulaşılabilir, deneyimlenebilir ve satın alınabilir yeni seyahat nedenlerine dönüştürmek olacaktır. Antalya'nın geleceğini değerlendirirken güçlü kıyı turizmi modelimizin yanında destinasyonumuzun sahip olduğu farklı değerleri de turizm ekonomisine kazandırmalıyız" diye konuştu.

TOROSLAR'IN POTANSİYELİ

Antalya'nın kıyı turizmini tamamlayabilecek bölgelerinden birinin Akseki olduğunu belirten Kavaloğlu, Toroslar'ın geleneksel mimarisi, tarihi yolları, doğal zenginlikleri ve yaşayan kültürünün önemine dikkat çekti. Kavaloğlu, "Toroslar'ın geleneksel mimarisi, tarihi yolları, doğal zenginlikleri ve yaşayan kültürü; Antalya'nın mevcut turizm ürününü tamamlayabilecek önemli bir potansiyel taşıyor. Buradaki hedef kıyı turizmine alternatif yaratmak değil, Antalya deneyimini zenginleştirmek ve destinasyonun sunduğu seyahat nedenlerini çoğaltmak olmalı. Bunu gerçekleştirebildiğimiz ölçüde ziyaretçinin Antalya'da geçirdiği zamanı ve destinasyonla kurduğu bağı güçlendirebilir, turizm hareketini daha geniş bir coğrafyaya ve yılın farklı dönemlerine yayabiliriz" dedi.

AVRUPALI ZİYARETÇİNİN TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

Avrupa kaynak pazarlarında ekonomik belirsizlikler ve yaşam maliyetlerindeki artışın seyahat kararlarını doğrudan etkilediğini açıklayan Kavaloğlu, Almanya, Birleşik Krallık ve Polonya'daki gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti. Kavaloğlu, "Bir tarafta erken rezervasyon, paket tatil ve fiyat güvencesi önemini korurken, diğer tarafta daha esnek ve bireysel seyahat modelleri gelişiyor. Bu tablo bize turizm talebinin artık tek bir ziyaretçi profili veya tek bir rezervasyon modeli üzerinden okunamayacağını gösteriyor. Bu nedenle 2027 sezonuna hazırlanırken yalnızca rezervasyon hacmini değil; kaynak pazarlarımızdaki tüketici güvenini, harcama eğilimlerini ve değişen seyahat motivasyonlarını da yakından izlemeliyiz" diye konuştu.

'GELİR KALİTESİNE ODAKLANMALIYIZ'

Sektörün son yıllarda karşılaştığı zorlukların, ciro büyümesinin karlılığa ne ölçüde yansıdığı sorusunu daha önemli hale getirdiğini belirten Kavaloğlu, yüksek yatırım gerektiren konaklama sektöründe işletmelerin finansal dayanıklılığının korunması gerektiğini söyledi. Kavaloğlu, "Özellikle yüksek yatırım gerektiren konaklama sektörümüzde sürdürülebilir büyümenin temel koşullarından biri, işletmelerimizin finansal dayanıklılığını koruyabilmesidir. Bu nedenle 2026 sezonunu değerlendirirken yalnızca doluluk oranlarına ve ziyaretçi sayılarına değil; gelir kalitesine, maliyet yönetimine ve işletmelerimizin uzun vadeli yatırım kapasitesine de odaklanmalıyız" dedi.

COP31 VE TURİZMİN GELECEĞİ

Kasım ayında Antalya'nın ev sahipliği yapacağı COP31'in, kentin uluslararası görünürlüğünü artırmanın yanında turizmin geleceğini sürdürülebilirlik açısından değerlendirme fırsatı sunduğunu belirten Kavaloğlu, "İklim değişikliği, su kaynaklarının korunması, enerji verimliliği ve sürdürülebilir destinasyon yönetimi artık turizmin çevresel gündeminin ötesinde, sektörümüzün ekonomik geleceğini ve rekabet gücünü doğrudan ilgilendiren başlıklar. 2027 sezonuna hazırlanırken önümüzdeki temel soru artık yalnızca 'Turizm ne kadar büyüyecek?' olmamalı. Nasıl büyüyeceğiz, ne kadar değer yaratacağız ve bu değeri destinasyonumuzun geleceğine nasıl taşıyacağız? Turizmde yeni dönemin rekabetini bu soruların cevaplarının belirleyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
AntalyaEkonomiTurizmGüncelKültürÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi
12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar Sonrası daha da korkunç 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar! Sonrası daha da korkunç
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Fairford Hava Üssü’ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
Şişli’de mide bulandıran olay Beddua ederek kaydetti Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti
Yasak aşkta feci son Koca eve gelince olanlar oldu Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Çivril’de silahlı çatışma: 6 şüpheli tutuklandı Çivril'de silahlı çatışma: 6 şüpheli tutuklandı
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Palamut bollaştı, fiyatlar düştü Balıkçılardan skandal çağrı Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı
İspanya’nın milli gününde büyük fiyasko İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko
Pelin Karahan boşanma kararını anlattı: Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim Pelin Karahan boşanma kararını anlattı: Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim
10:38
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
10:35
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
10:18
Fenerbahçe’den ayrıldı, Premier Lig’de şov yaptı İlk 11’de başladığı maçta yıldızlaştı
Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı
09:58
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi Geceye damga vurdu
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu
09:49
Dünyanın gözü burada İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11’leri
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri
09:30
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
09:24
Taraftarları ekran başında çileden çıkaran görüntü artık olmayacak
Taraftarları ekran başında çileden çıkaran görüntü artık olmayacak
09:13
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı
09:09
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
08:23
Sigara satışında yeni dönem başlıyor QR kodla yaş kontrolü yapılacak
Sigara satışında yeni dönem başlıyor! QR kodla yaş kontrolü yapılacak
08:09
Şanlıurfa’da polisle çatışan firari şüpheli intihar etti
Şanlıurfa’da polisle çatışan firari şüpheli intihar etti
07:34
Etimesgut Belediyesi’ne 2. dalga operasyon Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var
Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var
07:21
Fairford Hava Üssü’ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
07:11
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
03:11
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
02:06
Netanyahu’yu sarsan seçim anketi Rakibi 10 puan öne geçti
Netanyahu'yu sarsan seçim anketi! Rakibi 10 puan öne geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 10:56:58. #7.12#
SON DAKİKA: AKTOB Başkanı Kavaloğlu, Antalya turizmini kıyıların ötesine taşımayı hedefledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei