AKÜ ve AFSÜ iş birliğinde '15 Temmuz'un 5N1K'sı' konferansı düzenlendi - Son Dakika
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AKÜ ve AFSÜ iş birliğinde '15 Temmuz'un 5N1K'sı' konferansı düzenlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) tarafından düzenlenen '15 Temmuz'un 5N1K'sı' konferansı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferansta Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, 15 Temmuz gecesi helikopterlerden sivil vatandaşlara uçaksavar mermisi ile ateş edildiğini belirtti ve FETÖ'nün Türkiye dışında da yapılandığını vurguladı.

11.07.2024 21:30
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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) iş birliğinde " 15 Temmuz'un 5N1K'sı" konferansı gerçekleştirildi.

Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi helikopterlerden sivil vatandaşların üzerine uçaksavar mermisi ile ateş edildiğin anımsattı.

Uçaksavar mermisinin savaş zamanında bile ne askerlere ne de sivillere ateş edilmeyecek bir mermi türü olduğunu ifade eden İşçimen, "Sadece zırhlı araçlara kullanılabilecek bir mermi. O gece Ankara Gölbaşı'nda F-16 pilotları 51 görevlimizi şehit etti. Ankara'da uçaksavar mermisi ile öldürülen birçok vatandaşımız bulunmaktadır." dedi.

FETÖ'de en önemli unsurun örgüt üyesinin kendini hiçbir şekilde açık etmemesi olduğunu vurgulayan İşçimen, "2010-2014 senesine geliyor. Örgüt yapılanmasında önce ışık evleri, özel evler, askeri okullardaki eğitim süreci ve bilim yapılanması gerçekleşiyor. Çocukları 13-14 yaşından itibaren ele alıyorlar. Genellikle sosyo-ekonomik düzeyi iyi olmayan aile çocuklarını okutma bahanesiyle kendilerine bağlıyorlar ve bir aidiyet gerçekleştiriyorlar. Bütün terör örgütleri, örgüt mensubunu ailelerinden kopartır. Sadece örgüte biat ister. Sadece örgüt liderinin dediklerini yaptırmak ister. Aileden kopar ve ailesi artık kendi çocuğunu tanımaz." diye konuştu.

FETÖ'nün sadece Türkiye'de yapılanmadığını dile getiren İşçimen, Özbekistan, Türkmenistan, Suriye ve Arnavutluk gibi ülkelerde ve her yerde yapılandığını belirtti

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ın konuşmacı, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Cemil Demir'in moderatör olarak katıldığı "15 Temmuz'un 5N1K'sı" konferansı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AKÜ ve AFSÜ iş birliğinde '15 Temmuz'un 5N1K'sı' konferansı düzenlendi - Son Dakika

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