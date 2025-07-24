AKUT gönüllüsü Alperen Özcan, babasının itirazına rağmen yangınla mücadeleye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AKUT gönüllüsü Alperen Özcan, babasının itirazına rağmen yangınla mücadeleye katıldı

AKUT gönüllüsü Alperen Özcan, babasının itirazına rağmen yangınla mücadeleye katıldı
24.07.2025 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar sınırını geçen orman yangınına müdahale sırasında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Alperen Özcan'ın (22) babasının itirazına rağmen yangınla mücadele çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Alperen Özcan'ın (22) babasının itirazına rağmen yangınla mücadele çalışmalarına gittiği öğrenildi.

ŞEHİT GENÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp, Afyonkarahisar sınırına geçen orman yangınında şehit olan 5 AKUT gönüllüsünün cenazeleri son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. AKUT Gönüllüsü Alperen Özcan'ın 6 Şubat depremlerinde de görev yaptığı belirtildi. Özcan'ın Eskişehir'e gideceği gün de babasının tedirgin olduğu ve servise yetişememesi için trafikte oyalandığı ancak bölgeye gidecek aracın bekleyerek Özcan'ı aldığı öğrenildi.

"GÜÇLÜ, CESUR, KENDİNDEN EMİN BİR GENÇTİ"

Şehit Alperen Özcan'ın kuzeni Hasan Biber, "Alperen'e dün saat 12.00'den itibaren ulaşamadık ancak oradaki iletişim kaynakları nedeniyle olduğunu düşünüyorduk. Annesi, babası, teyzesi ve dedesi saat 21.00'de hastanelere bakmak için Eskişehir'e doğru yola çıktılar. Polatlı'yı geçmek üzereyken bir haber geldi. Haberde şehit olduğunu söylemişler. Şehit olduğu haberini aldıktan sonra tabii acı haber tez yayılıyor. Hemen herkese haber ulaştı. AKUT'a gönüllü olarak yazılmıştı. Kendisi alışveriş merkezlerinde dışarıdan böyle halatlarla sarkıp cam temizleme işi yapıyordu. Güçlü, cesur, kendinden emin bir gençti. Zaten oraya da yardım etmeye; hem hayvanlar için hem insanlar için gitmişti. Eğitim hayatına tekrar dönmeyi düşünüyordu ama nasip olmadı" dedi.

ANNESİNE SON MESAJI KAHRETTİ

Biber, Özcan'ın ısrarla bölgeye gitmek istediğini belirterek, "Eniştemizin anlattığına göre, eniştem göndermek istememiş. Göndermek istemediği halde gitmek için çok ısrar etmiş. Hatta servise yetişmesin diye trafikte biraz oyalanmışlar ama işte ecel çekeceği için şehadeti yaşayacağı için yetişti. Oyalanmalarına rağmen servistekiler beklemişler. Şehadetinden önce saat 06.00'da annesiyle yazışması var; 'söndürme çalışmaları olumlu, soğutmaya başladık; eğer rüzgar tersten esmezse, yeniden alevlendirmezse bugün bitirebiliriz' gibi bir yazışma olmuş. Bir de öğlen saat 12.00 civarında annesiyle tekrardan görüşebilmiş. Ondan sonra da görüşme ihtimali olmamış zaten. En son Kahramanmaraş depremine de gitmişti. Diğer yangınlara da gidiyordu gönüllü olarak ama bu sefer ki gidişi biraz daha manidar oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Sivil Toplum, Seyitgazi, Eskişehir, Güncel, Akut, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKUT gönüllüsü Alperen Özcan, babasının itirazına rağmen yangınla mücadeleye katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Jhon Duran Fenerbahçe’de şimdiden fırtına estirdi Jhon Duran Fenerbahçe'de şimdiden fırtına estirdi
Türkiye şehitlerine ağlıyor Bakan Yumaklı’dan ilk açıklama geldi Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye çağırdı İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 orman şehidi için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 orman şehidi için taziye mesajı
Bakan Yumaklı’nın en zor anı Kelimeler boğazında düğümlendi Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi
Dusan Tadic’e sürpriz talip Milli yıldızımızın yanına gidebilir Dusan Tadic'e sürpriz talip! Milli yıldızımızın yanına gidebilir
Alevlerin arasından kurtulduktan sonra ağlayarak müdürüne sarıldı Alevlerin arasından kurtulduktan sonra ağlayarak müdürüne sarıldı
Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
Galatasaray geriden gelip kazandı Galatasaray geriden gelip kazandı

17:21
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
16:45
İsrail kana doymuyor Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
16:39
Dehşete düşüren görüntü Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:02
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
00:02
Yangın faciasında şehit olan 10 görevlinin kimlikleri belli oldu
Yangın faciasında şehit olan 10 görevlinin kimlikleri belli oldu
23:53
Jhon Duran golünü attı, Fenerbahçe Kante ve Benzemalı rakibini farklı yendi
Jhon Duran golünü attı, Fenerbahçe Kante ve Benzemalı rakibini farklı yendi
23:36
Beyoğlu’nda 2 katlı binayı yıkan patlama anı kamerada
Beyoğlu'nda 2 katlı binayı yıkan patlama anı kamerada
23:22
Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak
Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak
23:19
Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı
Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 18:36:10. #7.11#
SON DAKİKA: AKUT gönüllüsü Alperen Özcan, babasının itirazına rağmen yangınla mücadeleye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.