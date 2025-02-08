Akyaka'da Deniz Suyu 12 Metre Çekildi - Son Dakika
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Akyaka'da Deniz Suyu 12 Metre Çekildi

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Muğla Akyaka'da deniz suyu karaya 12 metre kadar çekildi. Bu durum depremlerle ilişkilendirilmedi.

08.02.2025 09:40
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Akyaka'da deniz suyu 12 metre çekildi

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde deniz suyu karadan 12 metre iç kesimlere çekildi. Deniz suyunun 12 metre çekilmesi sonrası vatandaşlar bu anları cep telefonları ile hem fotoğrafladı, hem de video kamere ile kaydetti.

Ege Denizi Yunanistan'ın Santorini Adasında bir haftadır devam eden deprem fırtınası sonrası Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı şeridinde sık sık deniz suyu çekilmeleri başladı. Gün boyu aralıklarla çekilen ve tekrar eski haline gelen deniz suyu çekilmelerinin dolunay dönemine kadar devam etmesi bekleniyor.

Yunanistan'ın Ege'deki turistik adası Santorini'deki deprem fırtınası ile deniz suyu çekilmesinin arasında bir bağ kurmanın yanlış olduğunu açıklayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, litaratürde depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bir bağlantı olduğuna dair bilimsel bir çalışma bulunmadığını açıkladı.

Doç. Dr. Özçelik, "Ege Denizi'nin güneyinde son 10 gündür ciddi sismik aktiviteler söz konusu. Bu aktiviteler halen devam ediyor. Birkaç gündür Ege ve Akdeniz kıyılarında da deniz çekilmesi söz konusu. Halkımızda deniz çekilmesiyle gerek deprem etkilerinin gerekse tusinamik etkileri arasında bir ilişki olup olmadığı dolayısıyla bir endişe söz konusu. Literatürde yapılan çalışmalarda şiddetli depremlerle gelgitler arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir. Esas itibariyle tusinamik etkileri oluşturan da depremin şiddetli olmasıdır. Ancak düşük şiddetli depremlerle gelgitler arasında korelasyonu gösteren araştırmalar da mevcuttur. Ayın ve güneşin ve diğer gezegenlerin konumuna bağlı olarak aynı gelgit etkilerinin oluştuğu gibi suyun kabarıp alçalması gibi kara parçaları da gerek güneş, gerekse ay tarafından çekilip bırakılmaktadır. Bu da küçük de olsa yer kabuğunda bir etki oluşturabilmektedir. Ancak gerek tusinamik etkiler anlamında olsun, gerekse deprem açısından olsun şu an için böyle bir risk gözükmemektedir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Akyaka'da Deniz Suyu 12 Metre Çekildi - Son Dakika

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