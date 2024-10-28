Akyarlar Mahallesi Kadın Meclisi Kuruluyor

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Akyarlar Mahallesi Kadın Meclisinin kurulması için çalışmalarına devam ediyor. Akyarlar Muhtarı İsmihan Ulutaş'ı ziyaret eden yetkililer, çalışmalar hakkında görüşme yaptı.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Bodrum Kadın Dayanışma Derneği (BKD) ile proje ortaklığında "Bodrum'dan Türkiye'ye Kadınlar, Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor" çalışması kapsamında mahalle meclislerine Akyarlar Mahallesi de ekleniyor. Mahalle meclisleri ile "Ortak Kadın Mahalle Meclisleri Politika Belgesi" oluşturulması amacıyla bugüne kadar ilçe genelinde Bodrum merkez başta olmak üzere İslamhaneleri, Dereköy, Akçaalan, Yakaköy Türkmen, Mumcular, Peksimet, Bitez ve Ortakent'te kadın mahalle meclisleri kuruldu. Akyarlar Mahallesinde de gelecek hafta mahalle meclisi kurulması için planlamalar yapılıyor.

31 Ekim 2024 Perşembe günü saat 13.00'te Akyarlar Mahallesi Kemer Mevkii'nde bulunan Bodrum Belediyesi Akyarlar Çok Amaçlı Salon'da, kadınların bölgelerinde yaşadıkları sorunların çözümünde söz sahibi olmalarını destekleyen proje kapsamında toplantı düzenlenecek. Toplantıda, bölgede yaşayan kadınlar bir araya gelerek Akyarlar Mahallesi Kadın Meclisini kuracak. Kadın emeğinin yaşamın en büyük değeri olduğunu ifade eden Muhtar İsmihan Ulutaş, mahallesinde yaşayan tüm kadınları, Akyarlar Mahallesi Kadın Meclisini kurmaya davet etti.

"Kentin geleceğine kadınların yön vermesini istiyoruz"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bodrum'dan Türkiye'ye Kadınlar, Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor" çalışması kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirerek kadınların işte, evde, mahallede; hayatın her alanında söz sahibi olmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Mandalinci, "Eşitlikçi ve şiddetsiz bir kent yaratmak hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında her mahallede kadınların söz sahibi olması, yerel çalışmalara katılmasını önemsiyoruz. Mahalle meclislerini kurarak kadınları daha görünür kılmak ve yapılan çalışmalarda onların aktif rol almasını sağlamak en büyük amacımız. Kentin menfaatine yapılan çalışmalarda kadınların da yer alması ve deneyim paylaşım toplantıları ile kentin geleceğine kadınların yön vermesini istiyoruz" dedi.