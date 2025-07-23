Akyazı'da Orman Yangını: 1 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boztepe Mahallesi Çatalkaya mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan ve ekiplerin çalışması soncu kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.