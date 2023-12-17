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Al Jazeera, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen kameraman için Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuracak - Son Dakika
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Al Jazeera, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen kameraman için Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuracak

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden kameraman Samir Ebu Dakka için Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuracağını duyurdu. Dosyada, Filistin topraklarında görev yapan Al Jazeera personeline yönelik saldırılar da yer alacak.

Al Jazeera, İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarında ölen kameraman için Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuracak
17.12.2023 - 00:45,
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Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen kameramanı Samir Ebu Dakka için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuracağını duyurdu.

Kanaldan yapılan yazılı açıklamada, avukat ve uzmanlardan oluşan ekibin, Ebu Dakka'nın öldürülmesiyle ilgili dosya hazırlayarak UCM'ye başvuracağı belirtildi.

Açıklamada, dosyada, Filistin topraklarında görev yapan Al Jazeera personeline yönelik saldırıların da yer alacağı ifade edildi.

İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği Ebu Dakka hayatını kaybetmişti

İsrail'in, Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka ve Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh yaralanmıştı.

Ebu Dakka'nın yaralandıktan sonra sığındığı ve saldırıların sürdüğü Ferhane Okulunun olduğu bölgeye ambulansların giremediği, İsrail güçlerince kuşatılan bölgeye ilk yardım ekiplerinin girmesine ve kanaması bulunan gazeteciye müdahale edilmesine saatlerce izin verilmediği aktarılmıştı.

Daha sonra Al Jazeera televizyonu, Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiğini duyurmuş, yerel kaynaklar ise okulda mahsur kalanlara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanın da İsrail saldırısı sonucu öldüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA
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İsrail, Katar, Gazze, Son Dakika

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