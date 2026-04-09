Al Jazeera Muhabiri Vişah Gazze'de Öldürüldü

09.04.2026 05:10
Al Jazeera, muhabiri Vişah'ın Gazze'deki İsrail saldırısında öldürülmesini kınadı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybetmesini kınayarak, olayı "kasıtlı ve hedefli bir suç" olarak nitelendirdi.

Al Jazeera'dan yapılan yazılı açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin batısında seyahat ettiği aracın hedef alınması sonucu Al Jazeera Mubasher'in muhabiri Vişah'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Al Jazeera Medya Ağı, Gazze Şeridi'nin batısında seyahat ettiği aracın hedef alınması sonucu Al Jazeera Mubasher muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın öldürülmesini, bu vahşi suçu güçlü şekilde kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Vişah'ın öldürülmesinin tesadüfi bir olay olmadığı, bunun gazetecileri sindirmeyi amaçlayan kasıtlı ve hedefli bir suç olduğu vurgulanan açıklamada, olaydan İsrail güçlerinin tamamen sorumlu tutulduğu kaydedildi.

Merkezi Paris'te bulunan uluslararası basın özgürlüğü kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de olayı kınayarak, Vişah'ın isminin Gazze'de İsrail güçleri tarafından son iki buçuk yılda öldürülen 200'ü aşkın gazeteci arasına katıldığını bildirdi.

RSF, bu gazetecilerden en az 70'inin görevlerini icra ettikleri sırada öldürüldüğünü belirtti.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu tarafından Gazze kentinde düzenlenen saldırıda ölen 2 sivilden birinin gazeteci olduğu belirtilmişti.

Söz konusu saldırı sonucu Al Jazeera televizyonu muhabiri Vişah'ın hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Ekim 2023'ten beri ölen gazeteci sayısının 262'ye ulaştığı ifade edilmişti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail'in saldırılarında 736 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 35 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 759 cenazenin çıkarıldığı kaydedilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 315'e, yaralı sayısının ise 172 bin 137'ye yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

