Alaca\'da Pikap Kazası: 5 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde refüje çarpan pikaptaki 5 kişi yaralandı.

Velican İ. idaresindeki 01 CIN 24 plakalı pikap, Zile kavşağında refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Ümmü İ, Makbule İ, Hamza İ. ve Ebrar Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin Amasya'da bir törene katıldıktan sonra memleketleri Adana'ya dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.