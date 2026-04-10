Alacak-verecek Kavgasında Silahlı Saldırı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde İ.Ö. (37), alacak-verecek meselesinden çıkan tartışmada C.Y.'yi (27) tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, Atatürk Mahallesi Kasaplar Caddesi'nde meydana geldi. İ.Ö. ve C.Y. arasında iddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.Ö., belinden çıkardığı tabancayla C.Y.'yi bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.Y., ambulans ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan C.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından İ.Ö., polis merkezine giderek teslim oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.