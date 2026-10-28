Alaçam'da 9 kamu takımının katıldığı voleybol turnuvasını Gençlik Merkezi kazandı - Son Dakika
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Alaçam'da 9 kamu takımının katıldığı voleybol turnuvasını Gençlik Merkezi kazandı

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Alaçam\'da 9 kamu takımının katıldığı voleybol turnuvasını Gençlik Merkezi kazandı
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Alaçam'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası, kamu kurumlarından 9 takımın katılımıyla tamamlandı. Turnuvada Alaçam Gençlik Merkezi birinci olurken Alaçam Belediyesi ikinci sırada yer aldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya kamu kurumlarının oluşturduğu 9 takım katıldı.

Turnuvada Alaçam Gençlik Merkezi birinci, Alaçam Belediyesi ise ikinci oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, turnuvanın yalnızca sportif rekabet amacı taşımadığını, kurum çalışanları arasındaki dostluk ve dayanışmayı güçlendirmeyi de hedeflediklerini belirtti.

Amatör Spor Haftası ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organizasyonu her yıl büyük bir heyecanla gerçekleştirdiklerini dile getiren Karaaslan, bu yıl da kamu kurumlarından yoğun katılım olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kurumlar arası voleybol turnuvalarının çalışanların günlük iş temposundan uzaklaşarak kaynaşmasına katkı sunduğunu vurgulayan Karaaslan, sahadaki rekabetin maç sonunda yerini dostluğa bıraktığını ifade etti.

Organizasyona destek veren Alaçam Kaymakamlığı, Alaçam Belediyesi ile sponsor firmalara teşekkür eden Karaaslan, turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları kutladı.

Turnuvanın final karşılaşmasında Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de sahada mücadele etti.

Kaynak: AA
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