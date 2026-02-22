Alaçam'da Ramazan Çocuk Şenliği - Son Dakika
Alaçam'da Ramazan Çocuk Şenliği

Alaçam\'da Ramazan Çocuk Şenliği
22.02.2026 06:15
Alaçam'da düzenlenen çocuk şenliğinde yüz boyama, oyunlar ve ikramlar ile keyifli anlar yaşandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde ramazan çocuk şenliği gerçekleştirildi.

Alaçam Gençlik Merkezi ve Alaçam Belediyesi tarafından ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Anneler Parkı'nda çocuk şenliği düzenledi.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklar, yüz boyama, geleneksel oyunlar, yarışmalar ve eğlenceli atölye çalışmalarıyla keyifli anlar yaşadı. Ramazanın birlik ve paylaşma ruhunu yansıtan etkinlikte gönüllü gençlerin katkılarıyla çeşitli ikramlar da sunuldu.

Etkinliğin, ramazan ayı boyunca farklı programlarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gençlik, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaçam'da Ramazan Çocuk Şenliği - Son Dakika

