Alaçam'da Yangın Mağduru Aileye Yeni Ev Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaçam'da Yangın Mağduru Aileye Yeni Ev Yapılacak

Alaçam\'da Yangın Mağduru Aileye Yeni Ev Yapılacak
02.06.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Alaçam'da yangında evi yanan aileye yeni ev inşa edilecek, geçici konteyner sağlanacak.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evin yerine yenisi yapılacak.

Şirinköy Mahallesi'nde Ramazan Korkmaz'a ait ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Aileye yeni bir ev yapılması için Alaçam Kaymakamlığı, Alaçam Belediyesi ve Afat ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Ev yapılana kadar aileye kalmaları amacıyla da konteyner ev tahsis edildi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, talihsiz bir kaza sonucu evi kullanılamaz hale gelen Ramazan Korkmaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirterek, "Evi yanan vatandaşımıza hızlı şekilde çözüm üreterek gerekli destekleri sağladık. Yapılan incelemelerin ardından inşa edeceğimiz yeni evin temel kazı çalışmalarına başladık. Yeni yuvası tamamlanıncaya kadar herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına AFAD İl Müdürlüğümüz ile koordinasyon içerisinde geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere konteyner desteği sağladık. Devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya, zor günlerinde destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kaymakamlık, 3. Sayfa, Alaçam, Samsun, Güncel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaçam'da Yangın Mağduru Aileye Yeni Ev Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük vicdansızlık 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Irak’ta bir garip gelenek Ağa, ağayı dudağından öptü Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü
Akaryakıta 3 indirim birden Akaryakıta 3 indirim birden
8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı 8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı
Samsunspor’da transferler üst üste Bir yıldız daha geliyor Samsunspor'da transferler üst üste! Bir yıldız daha geliyor

13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekiller sloganlar atıyor
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekiller sloganlar atıyor
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
12:22
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı Yeni bulgu çok insanın başını yakar
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 13:44:33. #7.12#
SON DAKİKA: Alaçam'da Yangın Mağduru Aileye Yeni Ev Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.