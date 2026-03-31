Alaçatı Ot Festivali, Çe?me Ekonomisine Yine Can Suyu Olacak: Hedef 750 Milyon TL'lik Hacim

31.03.2026 11:43
(İZMİR) - İlk kez "uluslararası" kimliğiyle 6 gün sürecek 15. Alaçatı Ot Festivali'nin, artan yabancı ziyaretçi sayısıyla Çeşme ekonomisine 700–750 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 15'incisi düzenlenecek Uluslararası Alaçatı Ot Festivali'nin İstanbul lansmanında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, festivalin yalnızca bir gastronomi etkinliği olmadığını, aynı zamanda kent ekonomisi için güçlü bir kaldıraç görevi gördüğünü vurguladı.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan festivalin 500–560 milyon TL'lik bir ekonomik hacim oluşturduğunu belirten Denizli, "Kadın üreticilerden küçük esnafa, otellerden restoranlara kadar geniş bir ekosistemi harekete geçiren bu festival, Çeşme için sezon dışı dönemde büyük bir ekonomik güç yaratıyor" dedi.

Festivalin yarattığı bu ekonomik hareketliliğin yalnızca sayısal verilerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda yerel üretimi ve dayanışmayı güçlendiren bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Denizli, Alaçatı Ot Festivali'nin yıllar içinde büyüyerek hem üreticiyi hem de esnafı destekleyen güçlü bir modele dönüştüğüne dikkat çekti.

Alaçatı'da esnaf ve üreticilerin ise festival hazırlıklarına kış aylarından itibaren başladığı belirtilirken; yöresel ürünlerin hazırlanması, stant planlamaları ve üretim süreçlerinin aylar öncesinden organize edildiği ifade ediliyor. Bu yönüyle festival, yalnızca etkinlik günlerinde değil, öncesindeki hazırlık süreciyle de yerel ekonomiye canlılık kazandırıyor.

Bu yıl ise festivalin ekonomik etkisinin daha da artması bekleniyor. İlk kez "uluslararası" ünvanıyla gerçekleştirilecek ve bu yıl ilk kez 6 gün sürecek olan festivalin, süresinin uzaması ve yabancı ziyaretçi sayısında yaşanması öngörülen artışla birlikte, Çeşme ekonomisine 700–750 milyon TL civarında bir katkı sağlaması öngörülüyor.

Festival kapsamında kurulacak stantlar, gastronomi etkinlikleri, atölyeler ve söyleşilerle birlikte ilçede geniş bir ekonomik hareketlilik yaşanması beklenirken; restoranlar, konaklama işletmeleri ve küçük esnafın da bu süreçten doğrudan fayda sağlaması öngörülüyor. Özellikle sezon dışı bir dönemde düzenlenmesiyle öne çıkan festivalin, turizmi yıl geneline yayma hedefi açısından da önemli bir rol üstlendiği ifade ediliyor.

Uluslararası kimliğiyle bu yıl daha geniş bir kitleye ulaşması beklenen festivalin, Çeşme'nin gastronomi turizmindeki konumunu güçlendirmesi ve kenti küresel ölçekte daha görünür hale getirmesi bekleniyor.

"Köklerden Dünyaya" temasıyla gerçekleştirilecek 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali; doğa, gastronomi ve kültürü bir araya getirirken, yerel üretimi destekleyen yapısı ve ekonomik katkısıyla Çeşme'nin dört mevsim yaşayan turizm vizyonunun önemli bir parçası olmayı sürdürüyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gastronomi, Etkinlik, Ekonomi, Kültür, Güncel, Çeşme, Son Dakika

