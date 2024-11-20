Aladağlar'da Kaybolan Belaruslu İkiz Dağcılar için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Aladağlar'da Kaybolan Belaruslu İkiz Dağcılar için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Aladağlar\'da Kaybolan Belaruslu İkiz Dağcılar için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıkan Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, 16 Kasım'da yürüyüşe çıktılar. İki gün boyunca kendilerinden haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.

20.11.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
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NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina (36) ve Maryıa İvankova için arama çalışmaları 2'nci günde de sürüyor.

Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, 16 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe çıktı. 2 gün sonra geri dönmesi beklenen ikiz dağcılara ulaşılamadı. Bunun üzerine dün arama çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Aladağlar'ın bir bölümünün sınırları içinde kaldığı Kayseri'de de AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Yahyalı'nın amatör dağcılarından oluşan bir grup da bu bölgede çalışmalara katıldı.

Niğde Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, dağcı kardeşlerin Kızılkaya zirvesine doğru hareket ettiklerinin tespit edildiği belirtilerek, "Belarus Konsolosluğu tarafından valiliğimize telefon ile verilen bilgide Maryıa ve Valentino Ivankova'nın 15 Kasım'da Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri, ancak 18 Kasım günü geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiştir. JAK timinden 4 personel ve AFAD ekiplerinden 10 personel ile arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

Haber: Adnan ÇELEBİ - Kamera: NİĞDE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aladağlar'da Kaybolan Belaruslu İkiz Dağcılar için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aladağlar'da Kaybolan Belaruslu İkiz Dağcılar için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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