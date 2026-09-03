Alanın gemi kazasından kurtulan 3 genç, aileleriyle buluştu - Son Dakika
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Alanın gemi kazasından kurtulan 3 genç, aileleriyle buluştu

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KKTC Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtulan 3 genç, AFAD ekiplerince Adana Kozan'da ailelerine teslim edildi. Gençler, geminin su alması ve kapıların kilitlenmesi nedeniyle yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisinden kurtulan 3 genç, kaza sırasında yaşadıklarını anlattı.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazadan kurtulan Burak Arif Kaya (23), Sudenaz Sönmez (20) ve Burak Can Keskin (22), AFAD ekiplerince Adana'nın Kozan ilçesine götürüldü.

Aileleriyle buluşturulan gençler, sevinç yaşadı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencisi Kaya, gazetecilere, gemiye ilk bindikleri anda su aldığını fark ettiklerini söyledi.

Durumu aktardıkları kaptanın kendilerine "Kaç yıllık kaptanım, bu işi sizden daha iyi biliyorum" dediğini öne süren Kaya, şöyle konuştu:

"Yolda ön taraftan ses geldi. Daha sonra bizi sakinleştirdiler. Kısa süre sonra geminin içi suyla dolmaya başladı. Kimse yardım etmiyordu, kapıları kilitlemişlerdi. Etrafta kimse kalmadı. Kaptan ve yardımcısı gemiden atladı. Gemideki 8 aylık hamile kadını pencereden çıkardım. Burak Can ve Sudenaz ile 3 çocuğu da çıkardım. Can yelekleri eksikti."

Aynı bölümde eğitim gören Sudenaz Sönmez de yaşadıkları korku dolu anların ardından ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu anlattı.

Burak Can Keskin de gemiye bindiklerinde yerlerin ıslak olduğunu belirterek, "Gemi biraz ilerlediğinde durmasıyla batması bir oldu. Camı kırarak çıktık. Yoksa çıkamıyorduk, çok dalga vardı. Yüzme bilen biri bile boğulabilirdi. Herkes can derdine düşmüştü." dedi.

Keskin'in babası Cem Keskin de kendisini telefonla arayan oğlunun, "Boğuluyoruz baba, gemimiz batıyor, hakkını helal et" dediğini ifade ederek, "Saatler sonra 'Baba, kurtulduk, kıyıya aldılar' dediğinde öyle sevindik ki... Oğlumuza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Allah yardım edenlerden razı olsun." diye konuştu.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi sağ kurtarılmış, 9 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanın gemi kazasından kurtulan 3 genç, aileleriyle buluştu - Son Dakika

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