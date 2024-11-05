Alanya Belediyesi'nin Limited Şirketleri, Anonim Şirkete Dönüştürülüyor - Son Dakika
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Alanya Belediyesi'nin Limited Şirketleri, Anonim Şirkete Dönüştürülüyor

Alanya Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Hasan Servet Ünlü’nün yönetiminde yapıldı. Ünlü, “Anonim şirketlerde ortakların sorumluluğu anlamında biraz daha sınırlı olması nedeniyle iki limited şirketimizin anonim şirkete dönüştürülmesi için bir girişim başlatıyoruz” diye konuştu.

05.11.2024 18:31
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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Hasan Servet Ünlü'nün yönetiminde yapıldı. Ünlü, "Anonim şirketlerde ortakların sorumluluğu anlamında biraz daha sınırlı olması nedeniyle iki limited şirketimizin anonim şirkete dönüştürülmesi için bir girişim başlatıyoruz" diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in İngiltere'nin başkenti Londra'da 45'inci kez gerçekleştirilen Dünya Seyahat Fuarı'nda bulunması nedeniyle kasım ayı olağan meclis toplantısını, Başkan Vekili Hasan Servet Ünlü yönetti.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Vekili Hasan Servet Ünlü, şunları dile getirdi:

"Birçok organizasyonumuz ekim ayında yapıldı. Çok çeşitli etkinlikleri neredeyse ayın tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştirdik. Başkanımız Osman Tarık Özçelik'in de her zaman söylediği gibi, biz yapılanın daha iyi yapılması, daha nitelikli olması için çaba sarf ediyoruz. Yine geçtiğimiz ay Cumhuriyetimizin 101'inci yılını, Cumhuriyetimize yakışır bir şekilde halkımızın yoğun bir katılımıyla kutladık. Bayramlar milli birlik ve beraberliğimizin ortaya çıktığı günlerdir. Önceki yıllarda Cumhuriyet Bayramı, bir nevi resmi törenlerle geçiyordu ama son yıllarda halkın da katılımıyla bir halk bayramına dönüştü. İlçemizde de bu yıl halkın katıldığı bir yürüyüş organize edildi. Bu yürüyüşte kamuoyuna yansıyan bir konu oldu. Bu bir siyasi hareket değildir. Sadece, yürüyüş disiplini ve protokol kurallarına uymayan bir grubun frenlenmesinden ibarettir. Bu grubun farklı yerlere çekilmesini doğru bulmuyoruz. Orada farklı siyasi görüşten arkadaşlarımız vardı. Başkanımızın yaptığı müdahale de sadece yürüyüşün devam edebilmesi adına, belki daha çok olayın çıkmasını engellemeye yönelik bir girişimdi. Bu müdahalenin siyasi bir amacı veya o gruba yönelik bir şey olmadığını ifade etmek istiyorum."

Meclis toplantısında, Özel Kalem Müdürlüğü'nce hazırlanan Alanya Belediyesi'nin limited şirketlerinin anonim şirketlere dönüştürülmesi ile ilgili madde de görüşüldü. Karar, meclis tarafından onaylandı.

Konuyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Vekili Ünlü, şunları söyledi:

"Belediyenin üç iştirak şirketi var. Birisi Personel Limited Şirketi, birisi Alaiye Su ve Hazır Beton Limited Şirketi, diğeri de ALKENT Kentsel Dönüşüm Anonim Şirketi. Limited şirketleri ile anonim şirketlerinin ortaklarının sorumlulukları konusunda farklılıklar var. Anonim şirketlerde sınırlı sorumluluk esası var, limited şirketlerde ise sınırsızlık var. Bu şirketlerimizin yüzde 100'ü belediyeye ait olduğu için olası bütün borçlanmalarda, belediye mallarına da haciz konabiliyor. Anonim şirketlerde ortakların sorumluluğu anlamında biraz daha sınırlı olması nedeniyle bu iki limited şirketimizin anonim şirkete dönüştürülmesi için bir girişim başlatıyoruz. Burada personel şirketimizin dönüştürülmesi için başkanımıza yetki verilmesi kararını alıyoruz. Alaiye Su ve Hazır Beton Şirketi'nin de dönüştürülmesini yapıyoruz. Yalnız bu şirketin tür değişimi için Ticaret Kanunu gereği taahhüt edilen sermayenin tamamının ödenmiş olma şartı var. Bu şirketin 60 milyon TL olan sermayesinin bir borcu var. Bu 35 milyon 200 bin TL borcun sermaye taahhüdünü bizim belediye olarak nakden ödememiz sıkıntılı olduğu için Alaiye Su Fabrikası'nın bulunduğu arazinin mahkemece yapılacak bilirkişi tespiti sonucundaki değeri üzerinden ayni sermaye olarak şirketimize ödenmesini gerçekleştireceğiz."

Toplantının dilek ve temenniler kısmında Meclis Üyesi Velittin Yenialp'in sorusuyla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak bir açıklama yaptı. Koçak, şunları kaydetti:

"Pazar alanının devrinde, işgaliye ücretinin 10 katına kadar alınması kararı Meclisimizden geçmişti. 4 bin lira civarında sabit bırakılmış bir pazar ücretine katı atık çöp parası eklendi. Bunun sebebi, bazı esnaflarımızın disiplinin dışına çıkarak pazar yerlerini hoyratça kullanmalarıdır. Bu çok büyük bir mali külfet ve iş yükü oluşturuyor. Daha önceki dönemlerde pazarcı esnafının atıklarını poşetlere biriktirip bulundukları yere bırakması uygulaması vardı. Daha sonra ne hikmetse bu terk edildi ve bazı pazarcı esnafları gelişigüzel çöpünü dökerek, sandıklarını orada bırakıp gidiyorlar. Ondan sonra orası saatler boyu bizim temizlik işleri personelimiz tarafından temizlenip, yıkanıyor. Bu kamu malıdır. Önüne geçilebilecek bir kamu zararı var ve burada amaç bunu biraz dizginlemek. Bunu Pazarcıları Odası Başkanı ile de görüştük ve kendisi de sıcak baktı. Eğer pazarcı esnafımız bu konuda eski hassasiyetine geri dönerse, tarifedeki bu parayı alıp almamak belediyemizin yetkisine kalacak."

Devir ücretlerine ilişkin de açıklama yapan Koçak, şöyle devam etti:

"Mevcut durumla ilgili birçok şikayetler geldi. Pazar yerinin kurulma nedeni halka ucuz ve en yakın şekilde gıda maddelerini ulaştırmaktır. Buralar hiçbir şekilde birer rant noktasına dönüştürülmemelidir. Burada Belediye'nin ne yapıp edip ucuz sebze, meyve ve gıdayı halka ulaştırmasıdır. Pazarın asıl hedefi bu iken, 1 milyon, 1,5 milyon pazarların devir ücretlerinin olduğu öğrenilince buraların bir rant alanına dönüşmemesiyle ilgili adımlar atıldı. Başkan Bey, devir konusunu disipline etmek anlamıyla esnafa bir süre verdi. O süreye kadar devretmek isteyen herkes devretsin denildi. O verilen süre hatta daha sonra Ekim ayına kadar uzatıldı ama o zaman da devir işlemlerinin çoğu yapılmadı. Yönetmelik de yazan husus; eğer ölüm, vefat, sakat kalma ya da miras yoluyla devir olacaksa, bu devrin belediye tarafından yapılması, bunun dışındaki hallerde belediyeye dilekçeyle başvurulması. Bu Belediyenin sorunu da değil, bu odanın sorunu. Geçmişten gelen ranta dönme eğilimi gösteren yeri, düzene sokmak için hukukçular da devrede. Odamız ile bir diyalog kesintisi de yok ve görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki süreçte herkesi memnun edecek bir karara bağlanır. Tabii ki odanın haklarını korumak önemli. 360 bin Alanya halkının haklarını korumakta aynı derecede önemli. Biz burada ortada ve doğru bir yolu bulmakla görevliyiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi'nin Limited Şirketleri, Anonim Şirkete Dönüştürülüyor - Son Dakika

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